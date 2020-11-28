Замминистра обороны подарил крымскому храму копию главной иконы храма ВС РФ

В субботу, 28 ноября, заместитель министра обороны Андрей Картаполов передал в дар Казанскому собору Феодосии список с главной иконы храма Вооруженных сил России.

В основе иконы лежит образ «Спаса Нерукотворного», выполненный

в византийском стиле, в обрамлении святых покровителей видов Вооруженных сил, родов войск и наиболее почитаемых святых.

Нерукотворный образ спасителя Иисуса Христа по христианской традиции является одним из доказательств истинности воплощения в человеческом образе Сына Божьего - считается, что изображение не было нарисовано, а возникло по воле божьей.

Картаполов и помощник президента Владимир Мединский также присутствовали на службе.

Казанский собор построен в начале ХХ века. После революции он временно прекратил работу, но после освобождения Феодосии от фашистской оккупации начал возрождаться и сейчас является одним из символов города.