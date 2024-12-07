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ВС РФ освободили населенный пункт Берестки в ДНР

Освобождение провели подразделения группировки «Центр», продвигаясь в глубину обороны противника.
2024-12-07 12:19:04
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Подразделения группировки российский войск «Центр освободили населенный пункт Берестки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В сообщении оборонного ведомства отмечается, что силы группировки продолжили продвигаться в глубину вражеской обороны. За сутки была поражена жива сила и техника четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Петровка и Новоалексеевка. Также отражены 10 контратак боевиков.

Суточные потери противника в зоне ответственности российской группировки составили: до 525 боевиков, пять боевых бронированных машин - среди них один M113 американского производства. Также поражены три автомобиля, три орудия Д-20 и две гаубицы Д-30.

Ранее в регионе российские войска освободили населенные пункты Пустынка и Сухие Ялы. Пустынка находится в зоне ответственности группировки «Центр», а Сухие Ялы - «Восток».

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ДНР #освобождение
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