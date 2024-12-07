Подразделения группировки российский войск «Центр освободили населенный пункт Берестки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В сообщении оборонного ведомства отмечается, что силы группировки продолжили продвигаться в глубину вражеской обороны. За сутки была поражена жива сила и техника четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Петровка и Новоалексеевка. Также отражены 10 контратак боевиков.

Суточные потери противника в зоне ответственности российской группировки составили: до 525 боевиков, пять боевых бронированных машин - среди них один M113 американского производства. Также поражены три автомобиля, три орудия Д-20 и две гаубицы Д-30.

Ранее в регионе российские войска освободили населенные пункты Пустынка и Сухие Ялы. Пустынка находится в зоне ответственности группировки «Центр», а Сухие Ялы - «Восток».

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.