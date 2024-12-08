Минобороны показало подземный комплекс ВДВ на Каховском направлении

Российские десантники оборудовали в Херсонской области защищенный подземный комплекс. Кадры изнутри показало Министерство обороны России.

База построена для того, чтобы восстанавливать боеспособность боевых подразделений десантно-штурмовых полков группировки войск «Днепр», которые действуют на Каховском направлении.

В подземном комплексе военнослужащие могут отдохнуть, провести свободное время, выйти на связь со своими родными и близкими, а также привести в порядок свою форму одежды и технику. Подземный городской комплекс вмещает в себя до батальона.

В российском оборонном ведомстве рассказали, что защищенный подземный лабиринт хорошо оборудован. В нем имеется кухня, которая обеспечивает горячим питанием бойцов, пекарня, столовая, баннопрачечный комплекс, комната досуга, а также жилые помещения с аварийными запасными выходами. ВО многих комнатах имеются телевизоры и мониторы.

Кроме того, городок полностью подготовлен к зиме. Помещения отапливаются, в них поддерживается комфортный температурный режим. Также соблюдаются все санитарные нормы. В пространстве одного из помещений комплекса создана полевая мини-экспозиция трофеев украинских боевиков Там можно обнаружить, стрелковое оружие, гранатометы, минометы, беспилотники и элементы экипировки противника, которые наши бойцы захватили в ходе боевых действий на островах в дельте Днепра.

Подземный комплекс имеет хорошую маскировку. Обнаружить его нельзя ни с ровной позиции, ни сверху.

Ранее бригада материально-технического обеспечения ВДВ группировки войск «Днепр» показала развернутую мобильную подземную базу. Укрепсооружение оборудовано пунктом управления, прачечной, хлебопекарней, залом для физической подготовки и даже гаражами для грузовиков.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.