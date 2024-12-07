МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Авто ВСУ взорвалось от атак операторов БПЛА на Кураховском направлении

Бойцы мотострелковой бригады «Южной» группировки войск уничтожили транспортное средство после двух сбросов снарядов.
2024-12-07 06:27:40
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Расчет БПЛА ВС РФ уничтожил автомобиль украинских боевиков на Кураховском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что бойцы мотострелковой бригады отдельной гвардейской армии «Южной» группировки войск успешно провели беспилотник через линию соприкосновения  и приступили к разведке целей в тылу противника. В ходе вылета, оператор дрона засек цель - автомобиль с военными ВСУ.

«Профессионально управляя квадрокоптером, оператор подлетел к движущийся на большой скорости машине и мастерски осуществил сброс гранатометных осколочных выстрелов», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

В результате первого сброса снарядов, автомобиль вышел из строя, а после второго попадания ВОГа - полностью уничтожен.

Ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения «Ланцетом» грузовика с орудием ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #операторы БПЛА #Кураховское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
2
Связь в зоне СВО. Продолжение
3
РХБЗ в зоне СВО
4
Казанское. Высшее. Танковое
5
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
6
Оружие Южной Африки
7
Центральный ядерный полигон. Продолжение
8
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
9
Воткинск. Центр военного ракетостроени
10
Саперы МЧС в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 