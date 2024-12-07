Авто ВСУ взорвалось от атак операторов БПЛА на Кураховском направлении

Расчет БПЛА ВС РФ уничтожил автомобиль украинских боевиков на Кураховском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что бойцы мотострелковой бригады отдельной гвардейской армии «Южной» группировки войск успешно провели беспилотник через линию соприкосновения и приступили к разведке целей в тылу противника. В ходе вылета, оператор дрона засек цель - автомобиль с военными ВСУ.

«Профессионально управляя квадрокоптером, оператор подлетел к движущийся на большой скорости машине и мастерски осуществил сброс гранатометных осколочных выстрелов», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

В результате первого сброса снарядов, автомобиль вышел из строя, а после второго попадания ВОГа - полностью уничтожен.

Ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения «Ланцетом» грузовика с орудием ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.