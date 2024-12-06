Экипаж Ка-52М разнес украинский опорник ракетами в курском приграничье

Армейская авиация ВКС России бьет украинских боевиков в приграничных районах Курской области. Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М, действовавший в составе смешанной тактической группы, уничтожил опорный пункт ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.

Летчики оказывали воздушную поддержку подразделениям группировки войск «Север». Они применили авиационные ракеты в ходе удара. Координаты целей, в число которых, помимо укреплений, также входил личный состав неприятеля, предоставил передовой авиационный наводчик.

Применив вооружение, экипаж выполнил противоракетное маневрирование на предельно малой высоте. Также летчики отстрелили тепловые ловушки, задача которых - «обмануть» ракеты ПЗРК.

В российском оборонном ведомстве отметили, что уничтожение выявленных целей было подтверждено передовым авианаводчиком.

Ранее сообщалось, что экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил бронетехнику с боевиками управляемой ракетой.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.