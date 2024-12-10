Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Желтое в Донецкой Народной Республике.

Уточняется, что Желтое удалось взять под контроль благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Центр».

Российские войска в зоне ответственности группировки за сутки нанесли огневое поражение живой силе и технике пяти украинских бригад и одного штурмового батальона. Это произошло в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Петровка и Пушкино в ДНР. Также было отражено восемь украинских контратак.

В российском оборонном ведомстве заявили, что в зоне ответственности «Центра» за сутки неприятель потерял более 575 боевиков, боевую машину пехоты Bradley и бронетранспортер М113, а также два автомобиля. Из артиллерийского вооружения противник утратил 152-миллиметровое орудие Д-20 и три 122-миллиметровые гаубицы Д-30.

Ранее сообщалось, что расчет российского «Гиацинта» поразил пункт управления БПЛА ВСУ на правобережье Днепра.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.