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Тульским военнослужащим впервые вручили медали «Доблесть и слава»

Медалью награждаются военнослужащие, получившие «Почетное письмо на Родину», подписанное командиром воинской части.
2024-12-06 18:15:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев вручил новые региональные награды участникам спецоперации - медали «Доблесть и слава». Торжественная церемония прошла в центре «Герой 71».

Награду глава региона учредил в июне текущего года. Медалью награждаются военнослужащие, получившие «Почетное письмо на Родину», подписанное командиром воинской части.

На мероприятие приехали бойцы ВС РФ, сражающиеся в зоне боевых действий. Также на церемонии присутствовали их родные, близкие и представители власти.

«Традиция отправки таких писем существует с советских времен. "Почетное письмо на Родину" - это сообщение об образцовом выполнении воинского долга, о вкладе военнослужащего в общую победу», - подчеркнул Миляев.

Миляев назвал участников спецоперации самоотверженными парнями и мужественными защитниками страны, поблагодарил военнослужащих за доблесть и силу духа.

Ранее в филиале госпиталя имени А.А. Вишневского вручили государственные и ведомственные награды отличившимся в зоне специальной военной операции военнослужащим. В госпитале проходят лечение российские бойцы, получившие ранения и увечья в ходе боев.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Тульская область #медали #Доблесть и Слава
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