В Кубинке заложили «первый камень» будущего дома для десантников

Сегодня в городе Кубинка Одинцовского района Московской области состоялась закладка «первого камня» дома для военнослужащих 45-й отдельной гвардейской бригады специального назначения Воздушно-десантных войск. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

В торжественном мероприятии поучаствовал заместитель министра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров. Также присутствовали губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

«От имени Министра обороны еще раз выражаю благодарность. Спасибо и от тех ребят, которые сегодня выполняют свои боевые задачи, достойно их выполняют. Сегодня здесь находятся их жены, дети, которые будут в этих домах жить. Это важно, - сказал Юнус-Бек Евкуров.

Согласно проекту, двенадцатиэтажный жилой дом для военных рассчитан на 334 квартиры. Закончить его строительство планируется во втором квартале 2027 года.

Напомним, в октябре Юнус-Бек Евкуров принял участие в открытии новых фондов Суворовского военного училища в Ульяновске. На торжественном мероприятии присутствовали глава области Алексей Русских, представители командования ВДВ, администрация города, ветеранские и общественные организации, суворовцы и их родные.

В ходе церемонии открытия заместитель министра обороны передал преподавателям училища и суворовцам поздравления от главы военного ведомства Андрея Белоусова. Он отметил, что в учебном заведении созданы все необходимые условия.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.