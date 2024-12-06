Путин заявил, что групповое применение «Орешника» можно сравнить с ЯО

Президент России Владимир Путин отметил, что групповое применение гиперзвуковых ракет «Орешник» можно сравнить по силе с применением ядерного оружия.

«Такие новейшие системы, как "Орешник", они не имеют аналогов в мире. В случае группового применения они сопоставимы с применением ядерного оружия, но оружием массового уничтожения не являются», - заявил глава российского государства по итогам заседания ВГС Союзного государства в Минске.

Путин отметил, что в отличие от оружия массового уничтожения «Орешник» является высокоточным оружием. Позволяет добиться результата за счет своей точности. При этом силу удара «Орешника» при групповом применении одного, двух, трех комплексов президент сравнил с силой удара ядерного оружия.

Президент заявил, что размещение ракетного комплекса на территории Белоруссии возможно уже во второй половине следующего года. По его словам, к этому времени Россия сможет наладить уже серийный выпуск, оружие будет поставляться в РВСН РФ и параллельно будет размещаться.

В ноябре Россия впервые нанесла удар по Украине с использованием баллистической ракеты средней дальности «Орешник».