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Свыше 380 военнослужащих потеряли ВСУ за сутки в Курской области

Боевики также потеряли бронированную машину, четыре автомобиля и три миномета. Трое украинских военных сдались в плен.
2024-12-07 14:03:18
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

ВСУ за минувшие сутки потеряли свыше 380 человек в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям трех механизированных, тяжелой механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады охраны, а также трех бригад территориальной обороны ВСУ», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Кроме того, российские военнослужащие уничтожили боевую бронированную машину, четыре автомобиля и три миномета. Трое военных ВСУ сдались в плен.

В Минобороны также напомнили, что всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял в том числе более 38865 военнослужащих, 232 танка, 169 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1231 боевую бронированную машину, 1096 автомобилей, 308 артиллерийских орудий.

Ранее сообщалось, что украинские боевики потеряли свыше 250 человек в ходе боев в Курской области.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #Курская область #потери ВСУ #Курское направление
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