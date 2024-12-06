FPV-дрон догнал бронемашину ВСУ в Харьковской области

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения боевой бронированной машины с живой силой ВСУ оператором FPV-дрона группировки войск «Север» в Харьковской области.

Движение машины с боевиками ВСУ удалось выявить с помощью беспилотника, уточняет оборонное ведомство. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии.

«Обнаруженная цель была оперативно уничтожена военнослужащими группировки войск "Север" с применением FPV-дрона», - говорится в описании к видео.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.