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Коллектив 27-го научного центра Минобороны РФ представили к госнаградам

Благодарность президента РФ и другие ведомственные награды также получили военнослужащие войск РХБЗ.
2024-12-07 13:00:31
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов вручил коллективу 27-го научного центра Министерства обороны Российской Федерации имени Н.Д.Зелинского государственные награды. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Торжественные мероприятия состоялись по случаю 50-летнего юбилея со дня образования, который на днях отметил Научный центр - один из главных форпостов по обеспечению военно-химической безопасности страны», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Благодарность от Президента РФ, а также высокие государственные и ведомственные награды вручили военнослужащим войск РХБЗ.

Напомним, что 27-й научцентр Минобороны РФ является одной из ведущих научно-исследовательских организаций ведомства по обеспечению радиационной, химической и биологической безопасности государства и противодействию угрозам распространения и применения химического и биологического оружия. Сегодня в Научном центре работает 22 доктора наук и более 100 кандидатов наук.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #Почетная грамота #войска рхбз #госнаграды РФ
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