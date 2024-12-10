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Операторы FPV-дронов уничтожили два пикапа ВСУ в Курской области

Неприятель следовал на автомобиле для проведения ротации личного состава, но в этот раз «проскочить» не вышло. Другой пикап стоял неподвижно возле лесополосы.
2024-12-10 17:35:31
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении двух украинских пикапов в курском приграничье. 

Их ликвидировали российские операторы FPV-дронов из состава группировки войск «Север». 

Обнаружили неприятельские автомобили российские разведчики при помощи беспилотных летательных аппаратов. Противник пытался провести ротацию личного состава. 

В одном случае неприятельский пикап двигался от украинских позиций в тыл неприятеля - в него попали на ходу. А во втором автомобиль стоял возле лесополосы - он получил прямое попадание российского дрона. 

Ранее российское оборонное ведомство показало, как наши штурмовики взрывчаткой выкурили ВСУ из блиндажа в Харьковской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Курская область #уничтожение #пикап #ротация #приграничье #FPV-дрон
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