Операторы FPV-дронов уничтожили два пикапа ВСУ в Курской области

Минобороны России сообщает об уничтожении двух украинских пикапов в курском приграничье.

Их ликвидировали российские операторы FPV-дронов из состава группировки войск «Север».

Обнаружили неприятельские автомобили российские разведчики при помощи беспилотных летательных аппаратов. Противник пытался провести ротацию личного состава.

В одном случае неприятельский пикап двигался от украинских позиций в тыл неприятеля - в него попали на ходу. А во втором автомобиль стоял возле лесополосы - он получил прямое попадание российского дрона.

Ранее российское оборонное ведомство показало, как наши штурмовики взрывчаткой выкурили ВСУ из блиндажа в Харьковской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.