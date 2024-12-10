Операторы FPV-дронов уничтожили два пикапа ВСУ в Курской области

Минобороны России сообщает об уничтожении двух украинских пикапов в курском приграничье.
Их ликвидировали российские операторы FPV-дронов из состава группировки войск «Север».
Обнаружили неприятельские автомобили российские разведчики при помощи беспилотных летательных аппаратов. Противник пытался провести ротацию личного состава.
В одном случае неприятельский пикап двигался от украинских позиций в тыл неприятеля - в него попали на ходу. А во втором автомобиль стоял возле лесополосы - он получил прямое попадание российского дрона.
Ранее российское оборонное ведомство показало, как наши штурмовики взрывчаткой выкурили ВСУ из блиндажа в Харьковской области.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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