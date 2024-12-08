Морпехам Черноморского флота вручили госнаграды в Курском приграничье

Морским пехотинцам Черноморского флота вручили государственные награды в Курском приграничье. Видео с церемонии награждения предоставило Минобороны РФ.

Церемония вручения госнаград отличившимся военнослужащим группировки войск «Север» проходила в полевых условиях. Их отвага и мужество в ходе захвата одного из опорных пунктов украинских боевиков не остались незамеченными, подчеркнули в оборонном ведомстве.

«Поступил приказ взять опорник. Мы поделились на несколько групп: каждая заходила с разных сторон. Врывались мы на багги, враг этого не ожидал. Они потом поняли, что мы их "взяли в коробочку"», - рассказал командир взвода с позывным Бах.

Отмечается, что сразу после награждения морпехи вернулись в свои подразделения для дальнейшего выполнения поставленных задач.

Ранее замкомвзвода рассказал, как ему удалось остановить колонну ВСУ, подбив первую машину.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.