МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Морпехам Черноморского флота вручили госнаграды в Курском приграничье

Церемония награждения проходила в полевых условиях.
2024-12-08 07:19:11
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Морским пехотинцам Черноморского флота вручили государственные награды в Курском приграничье. Видео с церемонии награждения предоставило Минобороны РФ.

Церемония вручения госнаград отличившимся военнослужащим группировки войск «Север» проходила в полевых условиях. Их отвага и мужество в ходе захвата одного из опорных пунктов украинских боевиков не остались незамеченными, подчеркнули в оборонном ведомстве.

«Поступил приказ взять опорник. Мы поделились на несколько групп: каждая заходила с разных сторон. Врывались мы на багги, враг этого не ожидал. Они потом поняли, что мы их "взяли в коробочку"», - рассказал командир взвода с позывным Бах.

Отмечается, что сразу после награждения морпехи вернулись в свои подразделения для дальнейшего выполнения поставленных задач.

Ранее замкомвзвода рассказал, как ему удалось остановить колонну ВСУ, подбив первую машину.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #награждение #курское приграничье #морпехи ЧФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
2
Связь в зоне СВО. Продолжение
3
РХБЗ в зоне СВО
4
Казанское. Высшее. Танковое
5
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
6
Оружие Южной Африки
7
Центральный ядерный полигон. Продолжение
8
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
9
Воткинск. Центр военного ракетостроени
10
Саперы МЧС в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 