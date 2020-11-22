В ВКС РФ подвели итоги боевых дежурств за летний период 2020 года

В рамках несения боевого дежурства по обеспечению контроля космического пространства в летний период обучения 2020 года специалисты Главного центра разведки космической обстановки космических войск Воздушно-космических сил провели более 1,5 тысячи специальных работ по контролю изменений космической обстановки, в ходе которых обнаружили и приняли на сопровождение свыше 450 космических объектов, осуществили контроль за выводом на орбиты около 300 космических аппаратов, выдали 18 предупреждений об опасных сближениях космических объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки.

Дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении были обнаружены около 30 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения.

Специалисты Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова обеспечили проведение пять запусков космических аппаратов с космодромов Плесецк и Байконур, среди которых четыре пуска ракет-носителей среднего класса «Союз-2» и один пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М» с космическими аппаратами различного назначения.

Дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления космических войск ВКС провели более 220 тысяч сеансов управления и свыше 55 тысяч сеансов обеспечения управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки. Среднесуточный показатель интенсивности сеансов управления и обеспечения управления составил около 1300 тысяч сеансов.

Ранее сообщалось, что ВКС России успешно осуществили испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны на казахстанском полигоне Сары-Шаган.