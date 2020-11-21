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Сквозь шторм и дымовые завесы: как прошла первая фаза учений РФ и Египта «Мост Дружбы» под Новороссийском

Виктория Ивашечкина
Виктория Косогляденко
02:38 21.11.2020
Участники данных испытаний в первую очередь учатся не соревноваться, а взаимодействовать друг с другом.
Сквозь шторм и дымовые завесы: как прошла первая фаза учений РФ и Египта «Мост Дружбы» под Новороссийском
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Снайперские дуэли в товарищеском формате проходят под Новороссийском с участием стрелков из России и Египта. Это первая фаза совместных учений военно-морских сил двух государств «Мост Дружбы». На Черном море бушует шторм и экипажи кораблей только готовятся к маневрам. На полигоне Раевский, уже стеной стоят дымовые завесы и звучат разрывы имитационных снарядов.

Снайперская позиция развернута прямо в поле. Плечом к плечу египетские и российские военнослужащие. Очень плотный огонь ведется на позициях, добавилась дымовая завеса. О том, как активно стреляют, можно судить вот хотя бы по этой россыпи гильз. Сами укрепления сейчас в дыму, их практически не видно.

Российский снайпер стрелял на расстоянии 250 метров, в итоге получился довольно неплохой результат. Военнослужащий попал шесть раз в самую «десяточку».

Не соревноваться, а узнавать друг друга лучше. У каждой страны свои методы боевой подготовки. Участники этих испытаний не выступают конкурентами. Наоборот, они учатся взаимодействовать. Получается эффективно, особенно когда сочетаются российская мощь и египетская сила.

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