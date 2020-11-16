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Двадцать самолетов с российскими миротворцами приземлились в аэропорту Еревана

Роман Захаров
07:00 16.11.2020
Министерством обороны РФ продолжается переброска российских миротворцев в район выполнения задач в зоне нагорно-карабахского конфликта.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Самолеты российской военно-транспортной авиации продолжают осуществлять переброску подразделений 15 миротворческой бригады для участия в проведении миротворческой операции в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Очередные 18 самолетов Ил-76 и два самолета Ан-124 «Руслан» военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России с техникой и личным составом 15 миротворческой бригады, направленным в Армению для участия в проведении миротворческой операции в зоне нагорно-карабахского конфликта, совершили посадку на аэродромах города Ереван. Российские военнослужащие произвели разгрузку материальных средств, вооружения и военной техники.

В течение суток самолетами ВКС России в Армению было доставлено 58 единиц техники - бронетранспортеры, грузовые автомобили повышенной проходимости, автоцистерны, экскаваторы, и другая техника материально-технического обеспечения.

Министерством обороны Российской Федерации продолжается переброска российских миротворцев в район выполнения задач в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

Ранее сообщалось, что по указанию Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу в рамках реализации Указа президента Владимира Путина «О дополнительных мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе» Минобороны РФ приступило к формированию в Степанакерте Межведомственного центра гуманитарного реагирования. С этой целью с 14 ноября в составе миротворческого контингента Российской Федерации в Степанакерте уже развернута оперативная группа формируемого Центра, которая обеспечивает безопасность при возвращении беженцев в Нагорный Карабах. Формирование Межведомственного центра гуманитарного реагирования в Степанакерте в полном объеме будет завершено до 20 ноября 2020 года, с указанной даты Центр приступит к выполнению всего комплекса возложенных на него задач гуманитарного реагирования.

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