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Шойгу назвал необходимый процент оснащенности современным оружием

Андрей Аркадьев
13:38 10.01.2020
Министр также призвал к поступательному перевооружению морских ядерных сил - на новейшие субмарины класса «Борей-А».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Оснащенность российской армии современным оружием и техникой должна быть доведена до 70%. На такой показатель Вооруженным силам страны необходимо выйти до конца текущего года, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«К концу 2020 года уровень оснащенности войск современным вооружением должен быть доведен до 70% и стабильно поддерживаться в дальнейшем», - сказал 10 января глава военного ведомства на селекторном совещании, где обсуждаются основные направления деятельности Министерства обороны РФ в текущем году.

Шойгу напомнил, что в декабре на расширенном заседании коллегии Минобороны были подведены итоги деятельности Вооруженных Сил России в 2019 году. По словам министра, Верховный Главнокомандующий ВС РФ, президент страны Владимир Путин высоко оценил качественные изменения в развитии армии и флота и определил ключевые задачи на предстоящий период.

Глава ведомства заявил о необходимости провести глубокий анализ потенциальных военных угроз и отслеживать развертывание Соединенными Штатами ракет средней и меньшей дальности.

Министр также призвал к поступательному перевооружению Ракетных войск стратегического назначения на комплексы «Авангард» и «Ярс», а морских ядерных сил - на новейшие субмарины класса «Борей-А».

Подлодки проекта 995 и 955A (шифр «Борей») относятся к четвертому поколению. Основное вооружение - твердотопливные баллистические ракеты комплекса Д-30 «Булава». В настоящее время построены и вошли в состав флота уже три «Борея»: «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах».

Первую стратегическую атомную подлодку (АПЛ) «Князь Владимир» нового класса «Борей-А» планируют передать ВМФ до конца января. Отличительные тактико-технические характеристики лодок класса «Борей» и «Борей-А» не разглашаются.

«Авангард» - ракетный комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащаемый планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком. Управляемый гиперзвуковой боевой блок (головная часть) межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Авангард» создан специалистами Военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения» (Реутов).

Впервые о разработке комплекса стало известно из послания президента Владимира Путина Федеральному собранию 1 марта 2018 года. 26 декабря 2018 года Министерство обороны провело зачетные летные испытания, в ходе которых осуществлен успешный испытательный пуск ракеты комплекса. Была поражена условная цель на полигоне Кура в Камчатском крае.

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