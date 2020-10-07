Булгаков на пожарном танке провел рекогносцировку обстановки в эпицентре пожара под Рязанью

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков лично провел рекогносцировку обстановки в эпицентре пожара на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в Рязанской области.

Заместитель Министра обороны, находясь в пожарном танке, въехал на территорию склада боеприпасов и провел совместно со специалистами Минобороны России визуальный осмотр охваченной пожаром складской территории арсенала и лично оценил сложившуюся обстановку непосредственно в эпицентре ЧС.

По итогам проведенной рекогносцировки Булгаков проводит рабочее совещание с членами оперативного штаба, на котором ставит первоочередные задачи по ликвидации пожара, распределению и порядку применения привлекаемых к его тушению сил и средств.

Ранее Булгаков совершил облет района чрезвычайной ситуации на вертолете Ми-8. В ходе облета были зафиксированы основные направления распространения огня на прилегающих к складской зоне территориях, а также определены зоны риска, требующие немедленного принятия решений на применение средств пожаротушения в целях сохранения жилого сектора и объектов инфраструктуры близлежащих населенных пунктов.

Группировка Минобороны России, созданная для ликвидации пожара на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в Рязанской области, насчитывает 189 военнослужащих, 38 единиц военной и специальной техники, 4 самолета Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2, 3 вертолета Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5.

В составе подразделений, принимающих участие в ликвидации чрезвычайной ситуации, робототехнические комплексы разминирования «Уран-6» и пожаротушения «Уран-14», БЛА «Орлан-10», инженерные машины разграждения ИМР-2, пожарные танки, специальные бронированные пожарные автомобили и другая специальная техника.