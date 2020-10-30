Армия Комитет начальников штабов ВС стран СНГ обсудит вопросы сотрудничества на заседании в Самарканде Николай Курашкин Представители делегаций также обменяются мнениями на тему военно-политической обстановки на границах стран СНГ. © Фото: Министерство обороны России В Узбекистане, в городе Самарканд, состоится заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил государств-участников СНГ. Мероприятие пройдет под предводительством главы Генерального штаба Вооруженных Сил России, первого замминистра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова. Участниками заседания станут представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. Также планируется присутствие на мероприятии делегаций Исполнительного комитета СНГ и Секретариата СМО СНГ. Целью проведения заседания стало обсуждение комплекса вопросов по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, представляющим взаимный интерес. Представители делегаций также обменяются мнениями на тему военно-политической обстановки на границах стран СНГ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика