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Российские специалисты РХБХ продезинфицировали свыше 50 зданий в Абхазии

Роман Захаров
18:43 24.10.2020
В дезинфекционных мероприятиях участвуют 30 военнослужащих подразделения РХБЗ ЧФ, также задействованы 11 автомобилей РХБ защиты.
Российские специалисты РХБХ продезинфицировали свыше 50 зданий в Абхазии
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны РФ, прибывшие в Абхазию для оказания помощи в борьбе с распространением COVID-19, продолжают дезинфицировать объекты социальной инфраструктуры республики.

В субботу, 24 октября, военнослужащими сводного отряда РХБ защиты Черноморского флота (ЧФ), после совершения 50-километрового марша из Гудауты в Сухум, продезинфицировали  социальные объекты Гулрипшского района республики - центральный военный госпиталь министерства обороны Абхазии, туберкулезный диспансер, рынок, администрацию, РОВД и воинскую часть. Всего в течение двух дней было обработано свыше 50 зданий и сооружений общей площадью более 70 тысяч квадратных метров и прилегающей к ним территории, а также дорожных покрытий общей площадью более 15 тысяч квадратных метров. Стоит отметить, что военные специалисты РФ обрабатывают, в том числе, дороги общего пользования.

В дезинфекционных мероприятиях участвуют 30 военнослужащих подразделения РХБЗ ЧФ, также задействованы 11 автомобилей РХБ защиты - это мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции АРС-14М с комплектами дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К, тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем, генераторы горячего тумана и комплектов специальной обработки ДК-4.

Работы проводятся уже четвертый день подряд, всего за время нахождения российских военнослужащих в республике было продезинфицировано около 200 тысяч квадратных метров различных поверхностей в местах массового скопления людей.

Колонна из 11 специальных автомобилей РХБ защиты ЧФ совершила марш с Крымского полуострова в Республику Абхазия. За время движения колонна преодолела свыше 800 километров. В составе сводного отряда находятся порядка 30 военнослужащих подразделения РХБЗ ЧФ. Перед началом движения 17 октября 2020 года личный состав провел технический осмотр техники, медицинского оборудования и средств защиты. Все военнослужащие прошли медицинское обследование.

В кратчайшие сроки подразделения РХБЗ ЧФ развернули временный автопарк и пункты специальной обработки техники, задействованной в проведении дезинфекции. Затем совместно с абхазскими медицинскими специалистами оценили объем предстоящих работ и приступили к выполнению дезинфекционных мероприятий.

В апреле этого года сводный отряд РХБЗ ЧФ уже принимал участие в проведении дезинфекции на территории Абхазии.

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