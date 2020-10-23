Армия Военные медики принимают пациентов в мобильном госпитале в Абхазии Андрей Аркадьев Сейчас на лечении находится 21 пациент - это граждане Абхазии с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Военные медики принимают пациентов и проводят лечебно-диагностические мероприятия в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в городе Сухум, сообщает Минобороны России. «Российские военные медики на территории развернутого в Сухуме госпиталя приступили к ПЦР-диагностике анализов, доставляемых из городской лаборатории», - говорится в сообщении. В распоряжении военных медиков имеется самое современное медицинское оборудование - аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория. На днях военнослужащие приступили к развертыванию мобильного многопрофильного госпиталя для пациентов с коронавирусом в городе Сухум. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика