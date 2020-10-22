Российские военнослужащие РХБЗ провели дезинфекцию социальных объектов в Абхазии

Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны России, прибывшие в Абхазию для оказания помощи в предотвращении распространения COVID-19, продолжают дезинфицировать объекты социальной инфраструктуры республики.

Сегодня, 22 октября, бойцами сводного отряда РХБ защиты Черноморского флота (ЧФ), после совершения 50-километрового марша из Гудауты в Сухум, были проведены мероприятия по дезинфекционной обработке социальных объектов города, генеральной прокуратуры, министерства внутренних дел, генерального штаба вооруженных сил Республики Абхазия. Всего в течение дня российские военнослужащие обработали около 20 зданий общей площадью более 32 тысяч квадратных метров и прилегающей к ним территории, а также дорожных покрытий общей площадью более 20 тысяч квадратных метров.

Колонна из 11 специальных автомобилей РХБ защиты ЧФ совершила марш с Крымского полуострова в Республику Абхазия. За время движения колонна преодолела более 800 километров.

В составе сводного отряда порядка 30 военнослужащих подразделения РХБЗ ЧФ.

Перед началом движения 17 октября личный состав провел технический осмотр техники, медицинского оборудования и средств защиты, все военнослужащие прошли обследование. В кратчайшие сроки подразделения РХБЗ ЧФ развернули временный автопарк и пункты специальной обработки техники, задействованной в проведении дезинфекции. Затем совместно с абхазскими медицинскими специалистами оценили объем предстоящих работ и приступили к выполнению дезинфекционных мероприятий.

Ранее в апреле этого года сводный отряд РХБЗ ЧФ уже принимал участие в проведении дезинфекции на территории Абхазии.