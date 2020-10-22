Экипажи Су-34 нанесли авиаудар по позициям «противника» под Курганом

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожили самолеты «противника» на учениях под Курганом. Разведка сообщила координаты вражеского полевого аэродрома. Летчики нейтрализовали средства ПВО при помощи комплекса «Хибины», а затем уничтожили наземные цели бомбами и ракетами класса «воздух-поверхность».

Су-34 создан для ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны. Способен вести бой с истребителями.

Создавался в качестве замены фронтовому бомбардировщику Су-24, при этом конструкторы учитывали наличие у вероятного противника большого количества истребителей четвертого поколения. Именно поэтому самолет способен не только наносить удары по наземным целям, но и вести воздушный бой.