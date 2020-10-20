Российские военнослужащие 21 октября приступят к дезинфекции объектов социальной инфраструктуры в Абхазии

Российские военнослужащие сводного отряда радиационной, химической и биологической защиты 21 октября начнут дезинфекцию объектов социальной инфраструктуры в Абхазии в целях предотвращения распространения COVID-19. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа (ЮВО).

«Двадцать первого октября прибывшие на военную базу ЮВО военнослужащие сводного отряда радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией приступят к оказанию помощи населению Абхазии по дезинфекции объектов социальной инфраструктуры», - сказано в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие РФ проведут в Сухуме специальную обработку объектов министерства здравоохранения и минобороны Абхазии: инфекционной больницы, сборного призывного пункта, архива и генерального штаба. Также будут обработаны дороги общего пользования.

В мероприятиях задействуют 11 автомобилей РХБ защиты - это мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции АРС-14М с комплектами дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К, тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем, генераторы горячего тумана и комплектов специальной обработки ДК-4.

Всего в первый день силами российских военнослужащих планируется обработать свыше 50 тысяч квадратных метров различных поверхностей.