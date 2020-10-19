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Военные из России начали развертывание госпиталя для пациентов с COVID-19 в Сухуме

Андрей Аркадьев
16:12 19.10.2020
Мобильный многопрофильный госпиталь рассчитан на 100 койко-мест.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Военнослужащие Южного военного округа в городе Сухум (Абхазия) приступили к развертыванию мобильного многопрофильного госпиталя для пациентов с коронавирусом, сообщает Минобороны России.

«Личный состав мобильного многопрофильного госпиталя готовится к приему больных. Сегодня госпиталь будет полностью развернут и готов к приему больных с коронавирусной инфекцией», - заявил начальник мобильного многопрофильного госпиталя майор медицинской службы Абдул Магомедов.

Он отметил, что госпиталь полностью оснащен современным оборудованием и лекарственными препаратами. Медики, которые будут там работать, оказывали помощи пациентам с коронавирусом в Дагестане. В составе мобильного медицинского подразделения 113 военнослужащих, добавил Магомедов.

«Помимо развернутых палаток нам предоставили возможность разместить личный состав мобильного госпиталя и больных в стационарных помещениях. Все больные с коронавирусной инфекцией, которые будут получать лечение, разместятся в корпусах в стационарных условиях. Для этого администрация и Министерство здравоохранения Республики Абхазия предоставило нам эту возможность, а также взаимодействие на высшем уровне. В свою очередь, палатки разворачиваются с целью комфортного выполнения задач медицинского персонала мобильного многопрофильного госпиталя в «красной зоне». В палатках будут развернуты приемное отделение, лаборатория и рентген-кабинет», - сказал Магомедов.

Мобильный многопрофильный госпиталь рассчитан на 100 койко-мест. При необходимости есть возможность оборудовать еще 50 койко-мест, добавил он.

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