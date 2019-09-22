Шойгу насчитал 170 раскиданных по миру военных баз США

Несмотря на то, что военный бюджет США превосходит отечественный, Россия эффективно противостоит Америке благодаря науке, промышленности и новым разработкам. Об этом напомнил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Мы не пытаемся соперничать с ними на всех фронтах. Если вы разложите военный бюджет США по полочкам, к вам придет понимание: огромные затраты у них идут на разного рода базы, раскиданные по всему свету», - сказал он в интервью «МК».

По данным Шойгу, всего у США в мире расположены порядка 170 таких баз.

«Одни только американские затраты на ту же операцию в Афганистане почти равны нашему годовому оборонному бюджету», - отметил министр.

Кроме того, уточнил Шойгу, существенная часть американского военного бюджета уходит на ЧВК и авианосные группировки.

«Но вот нужны ли России свои пять-десять авианосных группировок, если мы не собирается ни на кого нападать?», - задался вопросом министр.

Шойгу также обратил внимание, что не только американский, но и военные бюджеты Саудовской Аравии и Японии больше российского.