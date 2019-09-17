«Крокодилы», «Аллигаторы» и «Адские утята» ведут охоту: кадры учений РФ и Белоруссии

«В ходе тактического эпизода экипажи сводной группы армейской авиации в составе четырех ударных штурмовых вертолетов Ми-24 Белоруссии и четыре разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" России, а также многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли высокоточные ракетно-бомбовые удары по расположению ротных командных и опорных пунктов "противника" с помощью неуправляемых авиационных 80-мм ракет и фугасных авиационных бомб ФАБ-500», - сообщили в Минобороны РФ.

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