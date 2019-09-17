«Крокодилы», «Аллигаторы» и «Адские утята» ведут охоту: кадры учений РФ и Белоруссии
На полигоне Мулино в Нижегородской области в ходе совместного российско-белорусского учения «Щит Союза-2019» экипажи оперативно-тактической и армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа уничтожили командные пункты условного противника.
«В ходе тактического эпизода экипажи сводной группы армейской авиации в составе четырех ударных штурмовых вертолетов Ми-24 Белоруссии и четыре разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" России, а также многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли высокоточные ракетно-бомбовые удары по расположению ротных командных и опорных пунктов "противника" с помощью неуправляемых авиационных 80-мм ракет и фугасных авиационных бомб ФАБ-500», - сообщили в Минобороны РФ.
Применение авиационных средств поражения осуществлялось с высоты от 200 метров до 2500 метров. Поражение целей было зафиксировано средствами объективного контроля.
Выдача информации о месте дислокации командных пунктов «противника» производилась с наземного командного пункта Региональной группировки войск.
В совместном оперативном учении «Щит Союза – 2019» принимает участие порядка 12 тысяч военнослужащих, до 950 единиц боевой техники, оно завершится 19 сентября.