Кинжальный огонь: кадры отработки городского боя на учениях «Щит Союза-2019»

Россия и Белоруссия оттачивают навыки боя в городских условиях. Артиллерия и авиация «вскрыли огневые точки противника» на учениях «Щит Союза-2019». Совместные маневры двух стран проходят на крупнейшем полигоне Мулино под Нижним Новгородом.

По сценарию учений враг закрепился в населенном пункте, но силы союзников быстро окружили условный город: сначала ударные вертолеты прижали неприятеля к земле, затем свое веское слово сказали гаубицы и танки.

Кинжальный огонь быстро заставил противника замолчать. Под прикрытием бронетехники штурмовые группы вошли в город и методично зачистили здание за зданием. Когда активная фаза операции закончилась, в дело вступили саперы: они обезопасили зону при помощи новейших миноискателей «Коршун».

Всего к учениям «Щит Союза» привлекли 12 тысяч человек и почти тысячу единиц техники. Маневры проходят с 13 по 19 сентября.