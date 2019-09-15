Евкуров назвал главную цель учений «Центр-2019»

Заместитель министра обороны Российской Федерации Юнус-Бек Евкуров обратился с приветственным словом к участникам стратегических командно-штабных учений «Центр-2019».

На торжественной церемонии поднятия флагов и открытия учений, Евкуров пожелал их участникам успехов в стремлении продемонстрировать свои умения и выучку. Главной отличительной особенностью маневров Евкуров назвал их масштаб, приветствуя участников.

«Совместные практические действия войск будут отрабатываться на полигонах Российской Федерации и стран-участниц учений, а также в акватории Каспийского моря. Основная цель учений - обучить войска ведению совместных действий в современных условиях и повышение оперативной совместимости органов управления ВС РФ и государств-участников», - заявил в своем обращении Евкуров.

Замминистра обороны РФ подчеркнул, что данные учения являются плановыми, а в качестве противоборствующей стороны в них выступает условный противник.

Одной из главных задач мероприятия является укрепление военного сотрудничества между представителями разных стран и демонстрация готовности противостоять любым вызовам в Центрально-азиатском регионе, уточнил Евкуров.

«Безусловно, данное учение послужит развитию добрососедства и укреплению взаимодействия между нашими странами. Дорогие друзья, от имени министра обороны Российской Федерации, начальника Генерального штаба и от себя лично, желаю вам показать высокое мастерство и выучку при выполнении учебно-боевых задач. Успехов», - заявил Евкуров.

Стратегические командно-штабные учения «Центр-2019» пройдут на шести общевойсковых полигонах, расположенных в Оренбургской, Челябинской, Курганской, Астраханской и Кемеровской областях, на территории Дагестана и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря.

В учениях задействованы в том числе военные из Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.