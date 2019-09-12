Новый комплекс С-400 «Триумф» передан Минобороны РФ
Передача состоялась на полигоне Капустин Яр после успешных испытательных стрельб по ракетам-мишеням.
© Фото: Минобороны России
Концерн «Алмаз-Антей» передал Министерству обороны РФ новый полк комплексов С-400 «Триумф». Об этом сообщает пресс-служба компании.
«АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" в рамках обязательств по государственному оборонному заказу досрочно передало Минобороны России первый в 2019 году полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф"», - отмечается в сообщении.
С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.
Дальность обнаружения - до 600 километров, а радиус зоны прикрытия системы - 400 километров.