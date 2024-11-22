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Пленный солдат ВСУ рассказал, как его обманом забрали в армию

Владимир Черныш поделился, что военкомы пообещали отпустить его после медкомиссии, но в итоге отправили в зону боевых действий.
Константин Коковешников Анастасия Бобылева 2024-11-22 01:38:27
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

К 11-летней годовщине так называемой Революции достоинства желающих отметить это событие среди ее участников в Киеве не видно. Облавы на мужчин призывного возраста регулярно встречаются на Украине.

Ассоциироваться с сотрудниками территориальных центров комплектования, как рассказал депутат Верховной рады Александр Федиенко, теперь не хотят даже кадровые украинские военные. Они обратились в ВСУ с требованием заменить форму военкомов. Участники боевых действий в отпуске все чаще сталкиваются с тем, что, едва завидев их, люди переходят на другую сторону улицу. О том, что встреча с таким сотрудником не сулит ничего хорошего, рассказал и один из военнопленных.

«Они сказали: поехали, сейчас буквально за пару минут ты пройдешь медкомиссию, тебе вклеят в военный билет штрих-код, и ты пойдешь дальше по своим делам. Больше я домой не вернулся», - поделился Владимир Черныш.

За последние два десятка лет Украина пережила оранжевую революцию, бесчетное число  уличных акций протеста и роковой Майдан - людей, нередко лишенных доступа к самому необходимому, манили обещанием светлого европейского будущего. В обманутых ожиданиях там винили Россию и на тот момент президента Януковича, который в последний момент отказался подписать договор о евроассоциации. В знак несогласия с этим 11 лет назад на майдане состоялась первая мирная акция протеста. Но вскоре после разгона ее участников милицией в сотрудников правоохранительных органов, включая даже приехавший из Крыма ОМОН «Беркут», полетели бутылки с зажигательной смесью - протест использовали для силовой акции националисты.

Сокращению численности населения с 41 до 29 миллионов человек немало способствовал и отток за границу. Но даже сегодня наиболее развитые страны не спешат принимать Украину в ЕС. И прежде всего в связи с сохраняющейся там коррупцией, против которой, как считается, и выступали участники Евромайдана.

Одной из самых коррумпированных стран мира Украину назвал сенатор США Рэнд Пол. Он выступил против того, чтобы американские налогоплательщики оплачивали помощь ей из своего кармана, но коллеги республиканца даже не стали выносить предложенную им резолюцию на голосование. А против украинского олигарха Дмитрия Фирташа и его жены Великобритания ввела санкции именно из-за коррупциим. Между тем, сегодня украинский внешний долг приближается к 150 миллиардам долларов.

В этом году раскачать внутриполитическую ситуацию в стране и вывести людей на улицы организаторы американских цветных революций попытались в Грузии. Но там, в отличие от Украины, по мнению политологов, власть демонстрирует силу. В Грузии, несмотря на угрозы Запада, приняли закон об ограничении иностранного влияния.

«Мне кажется, отрезвление граждан Украины еще не произошло. Они продолжают верить в Зеленского, продолжают верить в чудо, продолжают верить, что западные союзники их спасут. Смириться с реалиями сегодняшнего дня украинские граждане не готовы», - комментирует политолог Юрий Светов.

А еще накануне исполнилось полгода с истечения полномочий Владимира Зеленского. Однако даже несмотря на предстоящую смену американской администрации он по-прежнему отказывается от переговоров с Россией, ведь прекращение действия военного положения будет одновременно означать и проведение на Украине выборов. А за ними может последовать и еще один майдан.

Ранее сенатор Рэнд Пол заявил, что решение президента США разрешить Украине наносить удары вглубь РФ не является конституционным. Он отметил, что мнимые преимущества эскалации конфликта не перевесят угрозы новой мировой войны.

#армия #Украина #ВСУ #пленный
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