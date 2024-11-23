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FPV-дроны разнесли пять автомобилей ВСУ в Харьковской области

Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания по автомобилям боевиков ВСУ.
2024-11-23 15:42:06
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения автомобильной техники украинских боевиков в Харьковской области. Машины врага были обнаружены подразделениями группировки «Север».

Местоположение пяти автомобилей было установлено с помощью разведывательных беспилотных летательных аппаратов. После разведки было приятно решение об уничтожении вражеских машин.

Для поражения использовались FPV-дроны. Цели были оперативно уничтожены во время движения. Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания по машинам.

Ранее Минобороны показало уничтожение минометного расчета одного из подразделений ВСУ с помощью FPV-дрона. Замаскированную позицию минометного расчета врага обнаружили и уничтожили в Харьковской области.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

#армия #Минобороны РФ #Автомобили #Харьковкая область #FPV-дрон
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