FPV-дроны разнесли пять автомобилей ВСУ в Харьковской области

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения автомобильной техники украинских боевиков в Харьковской области. Машины врага были обнаружены подразделениями группировки «Север».

Местоположение пяти автомобилей было установлено с помощью разведывательных беспилотных летательных аппаратов. После разведки было приятно решение об уничтожении вражеских машин.

Для поражения использовались FPV-дроны. Цели были оперативно уничтожены во время движения. Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания по машинам.

Ранее Минобороны показало уничтожение минометного расчета одного из подразделений ВСУ с помощью FPV-дрона. Замаскированную позицию минометного расчета врага обнаружили и уничтожили в Харьковской области.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов