Белоусову представили используемое Киевом оружие НАТО

Министр обороны РФ Андрей Белоусов в рамках инспекции в пункте управления группировки войск «Север» ознакомился с образцами вооружения производства НАТО, которые используют украинские войска в зоне проведения специальной военной операции. Кадры визита опубликовало Министерство обороны РФ.

Среди представленных Белоусов образцов имеются беспилотные летательные аппараты, средства связи и стрелковое вооружение. Министр обороны озвучили характеристики представленных образов и их сравнение с российскими аналогами.

Также в ходе визита в пункт управления Белоусов заслушал доклады о текущей обстановке в зоне СВО и выполнении группировкой боевых задач в зоне ответственности. Также глава оборонного ведомства наградил военнослужащих группировки, проявивших мужество и героизм.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.