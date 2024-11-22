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Белоусову представили используемое Киевом оружие НАТО

Министру обороны РФ сообщили о характеристиках западного вооружения, попавшего в распоряжение российских военнослужащих.
2024-11-22 10:02:00
© Фото: Минобороны РФ © Видео: ТРК «Звезда»

Министр обороны РФ Андрей Белоусов в рамках инспекции в пункте управления группировки войск «Север» ознакомился с образцами вооружения производства НАТО, которые используют украинские войска в зоне проведения специальной военной операции. Кадры визита опубликовало Министерство обороны РФ.

Среди представленных Белоусов образцов имеются беспилотные летательные аппараты, средства связи и стрелковое вооружение. Министр обороны озвучили характеристики представленных образов и их сравнение с российскими аналогами.

Также в ходе визита в пункт управления Белоусов заслушал доклады о текущей обстановке в зоне СВО и выполнении группировкой боевых задач в зоне ответственности. Также глава оборонного ведомства наградил военнослужащих группировки, проявивших мужество и героизм.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

#армия #вооружение #Минобороны РФ #НАТО #Андрей Белоусов
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