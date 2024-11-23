Мичман 48 часов не сходил с командного мостика в боях за остров Даго в ВОВ

Минобороны РФ показало рассекреченные документы о Моонзундской десантной операции, которую военнослужащие Ленинградского фронта и Краснознаменного Балтийского флота проводили с 27 сентября по 24 ноября 1944 года. Освобождение Моонзундского архипелага было критически важно, оно позволило открыть путь к освобождению Прибалтики от немецко-фашистских захватчиков.

На момент начала операции обстановка в Прибалтике была сложной и требовала активных действий. Осенью 1944 года советские войска продолжали наступление после успешного окончания Таллиннской наступательной операции, которая завершилась взятием столицы Эстонии. После этого Красная Армия стремилась расширить свои позиции в Балтийском море, чтобы создать плацдарм для дальнейших действий.

На Моонзундском архипелаге, включающем острова Вормси (Вормс), Муху (Моон), Хийумаа (Даго), Сааремаа (Эзель) и полуостров Сырве (Сворбе), сосредоточились значительные силы вермахта. Это были 23-я пехотная дивизия из состава 43-го армейского корпуса под командованием генерала горнострелковых войск Курта Ферзока и четыре охранных батальона. Всего с немецкой стороны было около 11,5 тыс. человек. Здесь базировались два миноносца, 22 десантные и артиллерийско-десантные баржи, 14 тральщиков и два торпедных катера нацистов.

Один из рассекреченных документов - наградной лист на представление к званию Героя Советского Союза гвардии мичмана Ивана Ларина, который особо отличился в боях за острова Даго (Хийумаа) и Муху. Ларина назначили командиром катера-тральщика №701 в 1943 году.

Ночью 1 октября 1944 года его катер шел головным в дивизионе, который высаживал войска 109-го стрелкового корпуса. Противник обрушил на катер огонь, но пулеметчики подавили огневые точки врага. Десантные войска смогли высадиться. На протяжении 48 часов мичман Ларин не сходил с командирского мостика.

«В течении двух суток, днем и ночью, невзирая на плохую погоду и большую волну, катер под его командованием беспрестанно доставлял на остров войска, вооружение, боеприпасы и различные грузы. Сорок восемь часов Гвардии мичман Ларин не сходил с командирского мостика», - говорится в наградном листе.

В боях 1943-1944 годов на катер Ларина совершили 22 налета авиации, и девять раз он был серьезно поврежден. Мичмана наградили орденами Красного Знамени и Отечественной войны I степени. Звание Героя Советского Союза ему присвоили указом от 6 марта 1945 года.

Ранее Минобороны РФ опубликовало планы гитлеровцев по уничтожению Минска и его жителей во время ВОВ. В опубликованных документах указано, что нацисты не планировали восстанавливать разрушенный ими город, часть мирных жителей собирались уничтожить, а выживших превратить в рабов.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.