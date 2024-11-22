Командир Т-90М сравнил танк со снайперской винтовкой

Командир танка Т-90М «Прорыв» с позывным Пересвет сравнил боевую машину со снайперской винтовкой. Об этом сообщило Министерство обороны России.

«А с закрытой огневой позиции тоже прекрасно. Конкретно эта машина - Т-90М - считается как "снайперский" танк. То есть та же самая снайперская винтовка, только калибр побольше. Вот мы работаем с ЗОП, прекрасно достаем цели, нас корректируют, все отлично. Каждая работа - это удача», - признался Пересвет.

Ведомство показало кадры боевой работы танкистов. В описании к видео говорится, что экипажи танков Т-90М общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили пункт временной дислокации, станции РЭБ и расчеты БПЛА противника.

Координаты танкистам передаются с помощью беспилотников. Экипажи оперативно прибывают на позицию и открывают огонь. Ведение огня корректируется с помощью дронов. После выполнения задачи танкисты незамедлительно заезжают в так называемый «отстойник», где противник не сможет обнаружить их стоянку.

Т-90М «Прорыв» - глубокая модернизация Т-90 с повышением эксплуатационных характеристик. Является одним из самых приспособленных к боевым действиям в современных реалиях, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты и современной высокоавтоматизированной системы управления огнем с различными прицелами.

Танк оснащен боевым башенным модулем с мощной 125-мм танковой пушкой, обеспечивающей применение новых боеприпасов, а также управляемой ракеты.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.