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Российская армия освободила Новодмитровку в ДНР

Населенный пункт был взят под контроль подразделениями группировки войск «Центр».
2024-11-22 14:45:02
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие заняли Новодмитровку в Донецкой Народной Республике. Об освобождении населенного пункта сообщает Министерство обороны РФ в недельной сводке о ходе проведения специальной военной операции.

«Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Ленинское, Новоалексеевка, Новоселидовка, Ильинка и Новодмитровка», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

С 16 по 22 ноября российские военнослужащие нанесли массированный и 30 групповых ударов. Применялись высокоточное оружие, включая аэробаллистическую ракету «Кинжал», а также ударные дроны. Били по объектам ВПК Украины, объектам энергетики, использовавшимся для обеспечения ВСУ, военным аэродромам, местам сборки и хранения ударных беспилотников, а также арсеналам, складам боеприпасов и горючего.

В Минобороны напомнили о первом применении баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в ходе удара по объекту ОПК в Днепропетровске. По данным ведомства, все боевые блоки достигли объекта поражения.

Средства ПВО за неделю сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун», пять оперативно-тактических ракет ATACMS, две крылатые ракеты Storm Shadow, 16 корректируемых авиабомб Hammer, 18 реактивных снарядов, выпущенных с помощью РСЗО HIMARS, и 642 беспилотника самолетного типа.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ДНР #СВО #новодмитровка
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