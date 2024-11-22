За три недели справки участника СВО получили более 115 тысяч бойцов

С тех пор, как в России запустили систему бездокументационного подтверждения статуса участника специальной военной операции, свыше 115 тысяч бойцов за три недели оформили такие справки. Инициатором внедрения этой услуги стал глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

«По инициативе министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова более 115 тысяч граждан получили справки участника СВО через Единый портал государственных и муниципальных услуг (Госуслуги) и многофункциональные центры (МФЦ)», - заявили в пресс-службе ведомства.

При этом в Военно-социальный центр МО РФ уже поступило более 200 тысяч обращений, подавляющее большинство из них (свыше 160 тысяч) - через «Госуслуги». В то же время оборонное ведомство занимается совершенствованием сервиса по получению документа. Выявляя некорректные отказы, рабочая группа МО РФ детально изучает проблему и для решения направляет ее в соответствующие государственные органы.

С 1 ноября во всех регионах РФ действует система бездокументационного подтверждения статуса участника СВО. Согласована единая форма справки, подтверждающая статус участника спецоперации. Она позволит упростить порядок оформления льгот и других мер социальной поддержки всем категориям таких военнослужащих по всей России.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.