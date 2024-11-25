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Пленный заявил, что ВСУ вынуждены сгонять тыловиков в боевые части

Александр Приймачук отметил, что в 17-ю отдельную танковую бригаду ВСУ перевели 400 тыловых караульных.
2024-11-25 10:57:48
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России предоставило видео беседы с пленным украинцем - Александром Приймачуком из состава 17-й отдельной танковой бригады ВСУ. Он сообщил, что в ВСУ вынуждены пополнять боевые части военнослужащими тыловых частей. 

Александр отметил, что его призвали как водителя, но при этом дали не машину, а автомат, и он ходил в караулы, охраняя мосты и стратегические объекты. При этом по документам он числился в ДССТ - Государственной специальной службе транспорта Украины. Подготовку там пленный оценил как посредственную. 

«Один раз вывезли на полигон - дали 12 патронов... Отстреляли - все», - сказал Приймачук. 

Он уточнил, что острый кадровый голод в танковых подразделениях ВСУ заставил неприятеля прибегнуть к пополнениям боевых подразделений тыловиками. Поэтому около 400 военнослужащих ДССТ передали в состав 17-й отдельной танковой бригады. 

Ранее сообщалось, что пленный солдат ВСУ рассказал о «затыкании дыр» непригодными к службе.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ВСУ #пленный #Александр Приймачук
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