Пленный заявил, что ВСУ вынуждены сгонять тыловиков в боевые части

Минобороны России предоставило видео беседы с пленным украинцем - Александром Приймачуком из состава 17-й отдельной танковой бригады ВСУ. Он сообщил, что в ВСУ вынуждены пополнять боевые части военнослужащими тыловых частей.

Александр отметил, что его призвали как водителя, но при этом дали не машину, а автомат, и он ходил в караулы, охраняя мосты и стратегические объекты. При этом по документам он числился в ДССТ - Государственной специальной службе транспорта Украины. Подготовку там пленный оценил как посредственную.

«Один раз вывезли на полигон - дали 12 патронов... Отстреляли - все», - сказал Приймачук.

Он уточнил, что острый кадровый голод в танковых подразделениях ВСУ заставил неприятеля прибегнуть к пополнениям боевых подразделений тыловиками. Поэтому около 400 военнослужащих ДССТ передали в состав 17-й отдельной танковой бригады.

Ранее сообщалось, что пленный солдат ВСУ рассказал о «затыкании дыр» непригодными к службе.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.