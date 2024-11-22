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Артиллеристы уничтожили гаубицу М198 на территории ЛНР

Вместе с неприятельским орудием был уничтожен и полевой боекомплект ВСУ.
2024-11-22 16:12:24
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении украинской гаубицы М198 американского производства на территории Луганской Народной Республики. 

Вражеское орудие уничтожили наши артиллеристы из состава 25-й общевойсковой армии. Вначале его обнаружили военнослужащие из состава разведывательного подразделения. Неприятель пытался прятать гаубицу в лесистой местности, но это не спасло его.

Получив разведданные, военнослужащие привлекли артиллеристов, которые уничтожили М198 точными ударами. Это подтвердили полученные в режиме реального времени кадры объективного контроля. 

Военные инженеры продемонстрировали быстрое возведение переправы в в ЛНР.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#армия #артиллерия #гаубица #Донбасс #ЛНР #М198 #25-я армия
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