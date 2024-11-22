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Белоусов заявил, что ВС РФ сорвали всю кампанию 2025 года для ВСУ

Андрей Белоусов заявил о срыве украинских планов в ходе посещения пункта управления группировки войск «Север».
2024-11-22 10:10:49
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Министр обороны России Андрей Белоусов отметил, что российские военнослужащие перемололи в боях лучшие части ВСУ и сорвали для противника всю кампанию 2025 года. Об этом сообщило МО РФ. 

«Перемололи здесь лучшие части. Сорвали, по сути, им всю кампанию 2025 года», - сказал Белоусов в ходе посещения пункта управления группировки войск «Север»

Андрей Белоусов провел на пункте управления рабочее совещание. Там командующий группировкой генерал-полковник Александр Лапин доложил ему о ходе выполнения боевых задач, а также об особенностях применения авиации, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов в зоне ответственности «Севера».

Кроме этого, министру продемонстрировали трофеи натовского производства - стрелковое вооружение, средства связи и беспилотники. 

Также Белоусов вручил награды отличившимся бойцам группировки войск «Север» на одном из полигонов, где сейчас идет боевое слаживание подразделений. 

Ранее сообщалось, что Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Днепр».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #инспекция #Андрей Белоусов #группировка "север" #Кампания 2025
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