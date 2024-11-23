Цивилева обсудила с военнослужащими ускорение исполнения соцгарантий

Заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева проинспектировала один из полков в Подмосковье, где служат бойцы, которые восстанавливаются после полученных ранений и проверила исполнение социальных гарантий военнослужащих. Замминистра увидела, как проходят занятия по лечебной физкультуре и поговорила с военнослужащими. Цивилева узнала, что им порой приходится долго ждать документов, необходимых для оказания специализированной помощи - в том числе протезирования. И пообещала, что все вопросы будут максимально быстро решены

«Сейчас мы возьмем индивидуально в работу и отправим. И сейчас тоже пообщаются мои коллеги с вами. Если будет нужна какая-то конкретная помощь - по протезированию, лечению - то вы скажите, мы постараемся сейчас прям адресно решить эти вопросы», - заявила Цивилева.

Как отметила замминистра обороны, социальные гарантии для тех, кто служит в подобных воинских частях, находятся на особом контроле ведомства. Такие подразделения по всей стране будут инспектировать регулярно.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов обсудил с Цивилевой вопросы социальной поддержки участников специальной военной операции. Глава оборонного ведомства напомнил о поручении российского президента Владимира Путина разобраться с вопросом соцподдержки бойцов, получивших тяжелые ранения. Особое внимание при этом следует обратить на тех, кто пережил ампутацию.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов