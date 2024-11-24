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Над Россией за ночь сбили 34 украинских беспилотника

Большинство вражеских аппаратов перехватили в Курской области.
2024-11-24 07:57:44
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Ночью российские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили 34 украинских БПЛА. Большинство уничтожили в Курской области. Там перехватили 27 дронов.

В Липецкой области сбили четыре беспилотника, в Белгородской - два, в Орловской - один. Боевики для атаки использовали БПЛА самолетного типа.

Напомним, прошлой ночью ВС РФ перехватили один дрон над Крымом.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #пво #беспилотник #бпла #МО РФ
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