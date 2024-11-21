Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Дальнее на территории Донецкой Народной Республики.

«Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Дальнее Донецкой Народной Республики», - говорится в сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции.

Суточные потери противника в зоне ответственности группировки войск «Юг» составили до 380 человек. Помимо живой силы, ВСУ потеряли САУ Braveheart, два орудия Д-20, гаубицу Д-30 и четыре орудия М119. Также противник лишился станции РЭБ «Буковель-AD» и склада боеприпасов.

В течение суток отличились силы ПВО. Удалось сбить две крылатые ракеты Storm Shadow, шесть реактивных снарядов, выпущенных с помощью РСЗО HIMARS, и 67 беспилотников самолетного типа.

Накануне ведомство отчиталось об освобождении Ильинки в ДНР. Населенный пункт был взят под контроль подразделениями группировки войск «Центр».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.