Ночью российские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили украинский беспилотник. Его уничтожили на территорией Республики Крым.

В военном ведомстве под, что для атаки боевики использовали БПЛА самолетного типа.

Напомним, прошлой ночью российские военные сбили 23 вражеских аппарата. Большую часть из них перехватили в Брянской области.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.