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Над Крымом ночью сбили украинский беспилотник

Дежурные средства ПВО пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку.
Сергей Лебедев 2024-11-23 07:58:19
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Ночью российские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили украинский беспилотник. Его уничтожили на территорией Республики Крым.

В военном ведомстве под, что для атаки боевики использовали БПЛА самолетного типа.

Напомним, прошлой ночью российские военные сбили 23 вражеских аппарата. Большую часть из них перехватили в Брянской области.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #беспилотник #бпла #МО РФ
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