Над Крымом ночью сбили украинский беспилотник

Ночью российские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили украинский беспилотник. Его уничтожили на территорией Республики Крым.
В военном ведомстве под, что для атаки боевики использовали БПЛА самолетного типа.
Напомним, прошлой ночью российские военные сбили 23 вражеских аппарата. Большую часть из них перехватили в Брянской области.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.
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