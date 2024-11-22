Минобороны России сообщает об уничтожении украинской боевой машины Marder германского производства. Это произошло в приграничном районе Курской области.

Вражескую боевую машину пехоты обнаружило одно из подразделений группировки войск «Север» в районе одной из лесополос.

Проанализировав полученные данные, военнослужащие привлекли оператора FPV-дрона. Он сумел добиться точного удара по Marder неприятеля.

Российские военнослужащие осуществляли объективный контроль уничтожения боевой машины пехоты врага в режиме реального времени.

Ранее сообщалось, что экипажи вертолетов Ка-52М сожгли украинскую технику в курском приграничье.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.