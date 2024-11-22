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Оператор FPV-дрона поразил боевую машину пехоты Marder в Курской области

Неприятельскую бронетехнику обнаружили при помощи средств воздушной разведки военнослужащие из состава группировки войск «Север».
2024-11-22 15:04:28
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинской боевой машины Marder германского производства. Это произошло в приграничном районе Курской области. 

Вражескую боевую машину пехоты обнаружило одно из подразделений группировки войск «Север» в районе одной из лесополос. 

Проанализировав полученные данные, военнослужащие привлекли оператора FPV-дрона. Он сумел добиться точного удара по Marder неприятеля. 

Российские военнослужащие осуществляли объективный контроль уничтожения боевой машины пехоты врага в режиме реального времени. 

Ранее сообщалось, что экипажи вертолетов Ка-52М сожгли украинскую технику в курском приграничье.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #бронетехника #Курская область #приграничье #Marder #FPV-дроны
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