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МО РФ: все боевые блоки «Орешника» успешно достигли объекта поражения

В российском оборонном ведомстве отметили, что цель пуска была достигнута.
2024-11-22 14:40:43
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России заявило, что все боевые блоки баллистической ракеты средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник» достигли объекта поражения. 

В МО РФ отметили, что комбинированный удар, в ходе которого применялся «Орешник», был нанесен по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске. При этом отмечено, что эта ракета была применена впервые в боевых условиях. 

Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что цель пуска была достигнута.

Также были подведены итоги ударов за последнюю неделю - с 16 по 22 ноября. ВС РФ нанесли один массированный и 30 групповых ударов по Украине при помощи высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов. В ходе этих ударов была применена и гиперзвуковая аэробаллистическая ракета «Кинжал».

Результатом стало поражение важных объектов ВПК Украины, объектов энергетики, которые использовались для обеспечения ВСУ, инфраструктуры военных аэродромов, а также мест сборки и хранения беспилотников. Кроме этого, удалось поразить арсеналы и склады боеприпасов и горючего. 

Еще сообщается, что в ходе ударов были поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ, формирований украинских националистов и наемников из-за рубежа.

Помимо этого, Минобороны России заявило об освобождении населенного пункта Новодмитровка на территории Донецкой Народной Республики.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #днепропетровск #гиперзвуковое оружие #удары #орешник
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