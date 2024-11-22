Экипажи Ка-52М сожгли украинскую технику в курском приграничье

Минобороны сообщает об уничтожении украинской бронетехники в приграничном районе Курской области. Ее сожгли экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М.
Российское оборонное ведомство уточнило, что летчики использовали авиационные ракеты. Экипажи били ими по заранее разведанным целям.
Применив вооружение, экипажи выполнили противоракетный маневр и выпустили тепловые ловушки. После этого они благополучно вернулись на площадку вылета.
Передовой авиационный наводчик доложил о результативности удара - и бронетехниа, и украинские боевики были уничтожены.
Ранее сообщалось, что экипаж Ми-28НМ уничтожил украинскую пехоту в курском приграничье.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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