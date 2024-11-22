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Экипажи Ка-52М сожгли украинскую технику в курском приграничье

Летчики армейской авиации нанесли удары авиационными ракетами по разведанным целям.
2024-11-22 11:43:33
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны сообщает об уничтожении украинской бронетехники в приграничном районе Курской области. Ее сожгли экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М. 

Российское оборонное ведомство уточнило, что летчики использовали авиационные ракеты. Экипажи били ими по заранее разведанным целям. 

Применив вооружение, экипажи выполнили противоракетный маневр и выпустили тепловые ловушки. После этого они благополучно вернулись на площадку вылета. 

Передовой авиационный наводчик доложил о результативности удара - и бронетехниа, и украинские боевики были уничтожены. 

Ранее сообщалось, что экипаж Ми-28НМ уничтожил украинскую пехоту в курском приграничье.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#вкс россии #армия #вертолеты #Ка-52М #армейская авиация #курское приграничье
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