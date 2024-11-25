Минобороны сообщило об уничтожении 23 БПЛА над четырьмя регионами РФ

Киевский режим предпринял очередную попытку террористической атаки по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Как отметили в оборонном ведомстве, минувшей ночью российские средства ПВО выявили и уничтожили 23 украинских ударных беспилотника в небе над Калужской, Курской, Брянской и Белгородской областями.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 23 украинских БПЛА самолетного типа», - говорится в сообщении.

Отмечается, что восемь БПЛА были уничтожены над Калужской областью, семь - над Курской, пять дронов сбили над Брянской областью и еще три над Белгородской.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.