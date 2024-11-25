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Минобороны сообщило об уничтожении 23 БПЛА над четырьмя регионами РФ

Больше всего беспилотников было выявлено и сбито в небе над Калужской областью, сообщили в Минобороны РФ.
2024-11-25 08:08:27
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Киевский режим предпринял очередную попытку террористической атаки по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Как отметили в оборонном ведомстве, минувшей ночью российские средства ПВО выявили и уничтожили 23 украинских ударных беспилотника в небе над Калужской, Курской, Брянской и Белгородской областями.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 23 украинских БПЛА самолетного типа», - говорится в сообщении.

Отмечается, что восемь БПЛА были уничтожены над Калужской областью, семь - над Курской, пять дронов сбили над Брянской областью и еще три над Белгородской.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #бпла #ВСУ #дроны
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