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Экипажи Су-35С прикрыли российскую авиацию при нанесении ударов по ВСУ

Истребители патрулировали в заданном районе в курском приграничье.
2024-11-21 16:44:45
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает, что летчики-истребители на самолетах Су-35С прикрыли российскую авиацию в приграничных районах Курской области. 

Российское оборонное ведомство уточняет, что истребители прикрыли как бомбардировочную и штурмовую авиацию, так и армейскую. Прикрываемые экипажи при этом наносили удары по бронетехнике и личному составу ВСУ. 

Кроме этого, отмечено, что экипаж Су-35С обнаружил объекты ПВО неприятеля, используя комплекс авиационного вооружения. 

Ранее сообщалось, что экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удары по украинским войскам в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#авиация #вкс россии #армия #Курская область #су-35с
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