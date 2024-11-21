Экипажи Су-35С прикрыли российскую авиацию при нанесении ударов по ВСУ

Минобороны России сообщает, что летчики-истребители на самолетах Су-35С прикрыли российскую авиацию в приграничных районах Курской области.

Российское оборонное ведомство уточняет, что истребители прикрыли как бомбардировочную и штурмовую авиацию, так и армейскую. Прикрываемые экипажи при этом наносили удары по бронетехнике и личному составу ВСУ.

Кроме этого, отмечено, что экипаж Су-35С обнаружил объекты ПВО неприятеля, используя комплекс авиационного вооружения.

Ранее сообщалось, что экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удары по украинским войскам в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.